Auditorium Reloaded: “Pink Floyd Legend Day. 50 anni di Pink Floyd in una notte” il 27 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Il 27 agosto 2020, alle ore 21, alla Cavea del Parco della Musica di Roma per Auditorium Reloaded, va in scena il “Pink Floyd Legend Day” il concerto-evento dedicato all’universo Floydiano. Protagonisti i Pink Floyd Legend, oggi riconosciuti da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, e che solo negli ultimi tre anni si è esibito davanti a più di 100.000 spettatori. Da “Astronomy Domine” a “Learning to fly”, da “Sheep” a “Another brick in the ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Auditorium Reloaded Auditorium Reloaded: “PINK FLOYD LEGEND DAY. 50 anni di Pink Floyd in una notte" 27 agosto 2020 | NewTuscia Pink Floyd, la leggenda risuona a Roma: il concerto evento all'Auditorium

Il 27 agosto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica in scena il “Pink Floyd Legend Day”, il concerto-evento dedicato all’universo floydiano Pink Floyd, la leggenda risuona a Roma: il 27 agosto ...

“PINK FLOYD LEGEND DAY” 50 anni di Pink Floyd in una notte

Il 27 agosto 2020, alle ore 21, alla Cavea del Parco della Musica di Roma per Auditorium Reloaded, va in scena il “Pink Floyd Legend Day” il concerto-evento dedicato all’universo floydiano. Protagonis ...

Il 27 agosto alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica in scena il “Pink Floyd Legend Day”, il concerto-evento dedicato all’universo floydiano Pink Floyd, la leggenda risuona a Roma: il 27 agosto ...Il 27 agosto 2020, alle ore 21, alla Cavea del Parco della Musica di Roma per Auditorium Reloaded, va in scena il “Pink Floyd Legend Day” il concerto-evento dedicato all’universo floydiano. Protagonis ...