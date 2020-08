Apple, editori americani chiedono commissioni più basse (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo il caso Fortnite si allargano le richieste ad Apple per pagare commissioni più basse sui prodotti venduti online. In campo i principali giornali americani. Dopo i videogiochi è il momento dell’editoria, se non altro negli Stati Uniti. Il motivo della discordia è lo stesso che ha portato alla rottura tra Apple e Fortnite, il … L'articolo Apple, editori americani chiedono commissioni più basse proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

pedone161 : RT @iPhone_Italia: Gli editori di news chiedono ad Apple di abbassare la commissione del 30% - Frances21035655 : Apple: gli editori chiedono di pagare meno del 30% - PasquaTroiano40 : RT @iPhone_Italia: Gli editori di news chiedono ad Apple di abbassare la commissione del 30% - Notiziedi_it : Apple: gli editori chiedono di pagare meno del 30% - DarioConti1984 : Gli editori di news chiedono ad Apple di abbassare la commissione del 30% -