Alexey Navalny trasferito a Berlino. "Ma ormai non si scoprirà il veleno usato" (Di sabato 22 agosto 2020) È atterrato a Berlino, all’aeroporto di Tegel, il volo speciale in arrivo da Omsk con a bordo Aleksei Navalny. A quanto riferisce l’Ong tedesca “Cinema for Peace” che ha organizzato il volo, il 44enne oppositore di Vladimir Putin sarà ricoverato all’ospedale berlinese della Charitè.Secondo i suoi collaboratori, Navalny - che versa ancora in gravissime condizioni - è stato avvelenato. In un un primo momento, i medici russi ad Omsk avevano dichiarato che il dissidente non era trasportabile, salvo dare il via libera al suo trasferimento dopo un braccio di ferro internazionale durato 24 ore.“Dopo tutto questo tempo, non saranno più rimaste tracce di veleno e in Europa sarà impossibile stabilire la sostanza tossica usata” ha spiegato ... Leggi su huffingtonpost

