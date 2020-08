Abruzzo: disperso un 40enne, era in canotto con i figli sul lago di Barrea (Di sabato 22 agosto 2020) Sono ore di apprensione per un uomo di 40 anni di origini rumene ma residente nella provincia di Frosinone, disperso da ore nel lago di Barrea, l’incantevole località sita nel Parco Nazionale d’Abruzzo si è trasformata in una trappola, temono le squadre di soccorso, letale. L’uomo si trovava lì con i figli e un amico, era salito su un canotto insieme ai figli quando è scomparso. 40enne scompare nel lago di Barrea Un pomeriggio all’insegna della spensieratezza e della natura incontaminata si è trasformata in un vero e proprio incubo per un gruppo di turisti che ha scelto di passare il sabato nella località sita all’interno del ... Leggi su thesocialpost

Emergenza24 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #22agosto #sabato #LAquila #CasteldiSangro #Barrea , allarme per un 40enne disperso nel lago - mike71282 : RT @Il_Centro: #Abruzzo #22agosto #sabato #LAquila #CasteldiSangro #Barrea , allarme per un 40enne disperso nel lago - AnsaAbruzzo : Un 40enne è disperso in un lago dell'Abruzzo - Il_Centro : #Abruzzo #22agosto #sabato #LAquila #CasteldiSangro #Barrea , allarme per un 40enne disperso nel lago… - Cityrumors_it : Trovate ossa su Maielletta, in zona ultime tracce del fotografo disperso nel 2015 -