VIDEO - Clamoroso assembramento per la promozione in Serie A dello Spezia (Di venerdì 21 agosto 2020) Lo Spezia è in Serie A, una bellissima notizia, eppure fanno discutere i maxi-assembramenti in città della notte col pullman scoperto della squadra per le vie del centro. Leggi su tuttonapoli

Lo Spezia è in Serie A, una bellissima notizia, eppure fanno discutere i maxi-assembramenti in città della notte col pullman scoperto della squadra per le vie del centro. Tantissime persone senza prot ...

Video/ Spezia Frosinone (0-1): highlights e gol. Liguri KO ma volano in Serie A!

Video Spezia Frosinone (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, ritorno della finale dei play of Serie B. Liguri in Serie A nonostante il KO. Lo Spezia alla fine ce l’ha fatta: per la p ...

