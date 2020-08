Verona, Setti: “Stagione oltre alle aspettative, voglio l’Hellas stabilmente in Serie A” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Meritiamo un voto alto, vero. La stagione è andata oltre le aspettative perché puntavamo alla salvezza. Non all’ultima giornata, ma comunque l’obiettivo era quello“. Maurizio Setti, presidente del Verona, parla così della stagione 2019-20 conclusa egregiamente dal suo Hellas. “Vogliamo dare stabilità alla nostra presenza in Serie A – ha detto Setti in un’intervista a La Gazzetta dello Sport -. E pertanto puntiamo alla salvezza cercando di mostrare bel gioco senza avere paura degli avversari. Restare in A è prestigioso e gratificante dal punto di vista sportivo, ma significa anche rafforzare la base del club dal punto di vista economico“. E sulla prossima campagna acquisti: “Particolare per via di ... Leggi su sportface

Il presidente dell'Hellas: "Rafforzeremo la rosa di mister Juric" ROMA (ITALPRESS) - "Meritiamo un voto alto, vero. La stagione è andata oltre le aspettative perché puntavamo alla salvezza. Non all'ul ...

Notizie Lazio – Setti: “Kumbulla all’Inter? Ci sono altri club su di lui”

ROMA – Non sembra chiudersi il discorso legato a Marash Kumbulla. La soluzione del giallo che da oltre un mese vede protagonista il difensore centrale del Verona non è ancora arrivata. Il classe 2000 ...

