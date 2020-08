Ultime Notizie Roma del 21-08-2020 ore 13:10 (Di venerdì 21 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue l’impennata di contagi da coronavirus in Italia 845 casi in un giorno L’età media dei positivi scende a 30 anni per la fondazione gimbe i contagi sono aumento del 141 % rispetto a un mese fa nel mondo superati i 22,6 milioni di contagi oggi testa i passeggeri in arrivo scattano anche l’aeroporto Capodichino di Napoli dopo le polemiche Ricciardi precise adesso è possibile riaprire le scuole e andare a votare i medici russi vietano il trasferimento in Germania nessun veleno nel sangue l’oppositore del governo di mosca è stato ricoverato in coma all’ospedale di per un sospetto avvelenamento il divieto di spostarlo rappresenta una minaccia per la sua vita denuncia su Twitter la sua portavoce è stata presa una ... Leggi su romadailynews

