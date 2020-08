Ufficiale: rinnovo del prestito alla Pistoiese per Mazzarani (Di venerdì 21 agosto 2020) Il buon campionato disputato con la maglia arancione della Pistoiese ha dato modo alla società di riconfermare, in prestito, il difensore Federico Mazzarani della Ternana. Lo annuncia il club con un comunicato. “La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Federico Mazzarani, venti anni compiuti lo scorso 1 luglio, che dunque vestirà la maglia arancione anche nell’anno del centenario. È infatti stato rinnovato il prestito dalla Ternana dopo le ottime prove fornite dal ragazzo con la casacca della Pistoiese nello scorso campionato: 12 presenze e 691 minuti giocati, in cui mister Pancaro riuscì ad impiegarlo sia come difensore puro che ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale rinnovo Ufficiale: rinnovo del prestito alla Pistoiese per Mazzarani alfredopedulla.com Calciomercato, rebus Chiesa. Il Milan chiude per Aurier, Juve su Aouar

Bologna, 21 agosto 2020 - Federico Chiesa potrebbe rimanere alla Fiorentina, ma il presidente Commisso ha aperto alla cessione. La situazione legata al talentino azzurro è spinosa: il ragazzo non ha p ...

UFFICIALE: Matteo Campani rimane a Pagani, rinnovato il prestito

Matteo Campani rimane a Pagani. La Paganese Calcio 1926 ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con l’U.S Sassuolo Calcio per il rinnovo del prestito del portiere classe 2000.

