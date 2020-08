UFFICIALE Guus Hiddink nuovo c.t. di Curaçao (Di venerdì 21 agosto 2020) Guus Hiddink è stato annunciato come nuovo commissario tecnico di Curaçao Guus Hiddink, esperto allenatore ex c.t. tra le altre di Australia e Russia, è il nuovo commissario tecnico di Curaçao, isola caraibica olandese. L’allenatore, come annunciato dai canali ufficiali della Federazione, ha firmato un contratto fino a giugno 2022. Ai microfoni di Fox Sports, Hiddink ha dichiarato: «Potrebbe non essere ovvio, ma era difficile dire di no. Curaçao ha fatto buoni progressi negli ultimi anni e vorrei aiutare i giocatori e lo staff a salire di un ulteriore gradino nella scala internazionale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

