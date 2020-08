Treno deragliato a Carnate, il racconto dell’unico passeggero: “Come una bomba, un rumore forte, un disastro” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Come quando scoppia una bomba, tutto rotto, i vetri addosso, un rumore forte, un disastro. Ho sentito male alla gamba e non riuscivo a camminare. Sono venuti a prendermi i pompieri e quelli dell’ambulanza, che mi hanno aiutato a uscire dal vagone che era finito in alto“: lo ha raccontato al “Corriere della Sera” il 49enne marocchino, unico passeggero del convoglio Trenord 10776 partito senza conducente deragliato nella stazione di Carnate. “Non potevo immaginare che il Treno viaggiasse da solo. Fino alla stazione di Carnate sembrava tutto normale. Poi è successo quel casino… Come una bomba. Ho ancora paura adesso, non ho dormito“. “Io sono partito da ... Leggi su meteoweb.eu

petergomezblog : #Treno deragliato a Carnate, “il macchinista e il capotreno non erano a bordo”. In viaggio per 6 km senza guida. Fe… - emergenzavvf : ?? #Carnate (MB) #19agosto 12:00, incidente ferroviario sulla linea Monza Lecco: deragliato un treno senza passegger… - poliziadistato : Deragliato treno nei pressi della stazione #CarnateUsmate Linee interrotte Lecco-Milano, Bergamo-MI e MI-Sondrio. S… - decapoa : RT @enmorlicchio: Il treno privo di macchinista e capotreno deragliato in Brianza è una metafora perfetta della Lombardia in questo momento. - wilmascampini : RT @enmorlicchio: Il treno privo di macchinista e capotreno deragliato in Brianza è una metafora perfetta della Lombardia in questo momento. -