Tifosi Juve spazientiti: Te ne devi andare (Di venerdì 21 agosto 2020) Higuain-Pirlo, incontro in vista Le speranze del Pipita , stando almeno alle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta, sono affidate a un incontro chiarificatore con l'allenatore: 'Devo presentarmi e ... Leggi su sport.virgilio

Sport_Mediaset : #Benzema fa sognare i tifosi bianconeri: si allena col pallone della #Juve. Il dettaglio contenuto in un video pubb… - Antoniofranz75 : @FBiasin Minchia biasin se scrivi questo dell’Inter i tifosi della Juve che devono dire ?? Ja ... - GreenMidnight1 : @GaeWeAreAcMilan Hai ragione. Ma rosicare quando quelli vincono mi pare normale e pure auspicabile per un tifoso de… - infoitsport : Tifosi Juve spazientiti: Te ne devi andare - MC21868 : RT @GiudaRossi: Se la dirigenza della Juve fosse costituita dai suoi tifosi sarebbe come un inter qualsiasi. -