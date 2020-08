Spezia, Scuffet: «La mia volontà è quella di restare in questa squadra» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il portiere dello Spezia, Simone Scuffet, ha parlato della promozione del club ligure in Serie A e della sua volontà di rimanere Simone Scuffet, portiere dello Spezia, è stato uno dei protagonisti della promozione del club ligure in Serie A. Ecco le sue parole rilasciate a cittadellaSpezia.com al margine del match contro il Frosinone: PROMOZIONE IN SERIE A – «Le cose che arrivano lottato fino alla fine sono quelle più belle da festeggiare e godersi, sono quelle che valgono di più. Contro il Frosinone forse non abbiamo fatto la miglior partita della stagione, ma ci abbiamo messo tutta la cattiveria necessaria, basti pensare al salvataggio all’ultimo minuto di Vignali. Siamo una squadra con una identità precisa in cui tutti possono ... Leggi su calcionews24

