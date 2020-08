Spezia in Serie A, i complimenti di Gravina: «Emozioni intense» (Di venerdì 21 agosto 2020) Anche il presidente della Figc ha voluto complimentarsi con lo Spezia per la promozione in Serie A Lo Spezia ha raggiunto una storica promozione in Serie A e anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha voluto complimentarsi con i liguri. Il numero uno della Federazione ha scritto una lettera al presidente dei bianconeri Stefano Chisoli. «Caro Presidente, l’esito dei playoff di Serie B ha rappresentato il compimento di una stagione esaltante, conclusa con la promozione nella massima Serie per la prima volta nella vostra storia. Siete stati protagonisti di una meritata impresa sportiva che ha suscitato intense Emozioni in tutti gli appassionati di calcio e ciò ne rende evidente la sua straordinaria ... Leggi su calcionews24

OptaPaolo : 3 - Nella stagione 2020/21, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, tre squadre liguri par… - DAZN_IT : Lo Spezia vince i playoff e conquista la promozione in Serie A ?? Un traguardo storico per gli Aquilotti ??… - RegLiguria : ?? SPEZIA IN SERIE A PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA! ??Lo #Spezia resiste all'assalto del Frosinone e si assicura l… - ilnapolionline : Con lo Spezia completata la nuova serie A (Foto) - - Corriere : Dallo scrittore alla manager: «Lo Speziain serie A, gioia bipartisan» -