Sinner a New York inizia contro Caruso Martin per Mager (Di venerdì 21 agosto 2020) Jannik Sinner inizierà contro Salvatore Caruso il percorso nelle qualificazioni del Western and Southern Open, il Masters 1000 tradizionalmente ospitato a Cincinnati ma spostato a Flushing Meadows, $4,... Leggi su quotidiano

