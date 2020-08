'Salgono i contagi? Nessun allarme La scuola deve riaprire, sì alle urne' (Di venerdì 21 agosto 2020) "Per ora sono ottimista, l'andamento ora è endemico e con una tendenza al lieve incremento, simile a quello dei Paesi intorno a noi. L'importante è continuare il tracciamento. Paradossalmente più positivi troviamo più li controlliamo e meno contagiano. L'importante è ricordare che la gran parte dei casi sono asintomatici". Con queste parole Fabrizio Pregliasco, virologo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - Corriere : Contagi ancora in salita: 947 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Salgono anche i ricoveri (+36) - fanpage : Non sono i migranti il principale veicolo di contagio. La dichiarazione di Locatelli non lascia spazio a dubbi. - primaitaliana19 : RT @bioccolo: Salgono i contagi e il 15 settembre i lavoratori in smartworking, pur avendo garantito i servizi, torneranno negli uffici. E… - Grand_Battery : RT @bioccolo: Salgono i contagi e il 15 settembre i lavoratori in smartworking, pur avendo garantito i servizi, torneranno negli uffici. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Salgono contagi Salgono i contagi in provincia La colpa? Le ferie nei Paesi a rischio La Provincia di Como Ecco il piano per le zone rosse. Chi rischia un nuovo lockdown

Il fatto che ieri in Italia si siano sfiorati i mille casi giornalieri sta portando il governo a pensare a come muoversi. La possibilità che vengano chiusi i confini tra le regioni sembra esclusa e si ...

Salgono i contagi da virus L’asilo notturno di Porta a Mare allunga i giorni di permanenza

Allungata da venti a trenta giorni la permanenza nell’asilo notturno di Porta Mare, la principale struttura d’accoglienza per persone senza dimora della città. E poi introdotto l’obbligo d’indossare l ...

Il fatto che ieri in Italia si siano sfiorati i mille casi giornalieri sta portando il governo a pensare a come muoversi. La possibilità che vengano chiusi i confini tra le regioni sembra esclusa e si ...Allungata da venti a trenta giorni la permanenza nell’asilo notturno di Porta Mare, la principale struttura d’accoglienza per persone senza dimora della città. E poi introdotto l’obbligo d’indossare l ...