Saint Etienne, giocatore positivo al Covid-19 (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuovo caso di positività al Covid-19 in Ligue 1: si tratta di un giocatore del Saint Etienne che non fa parte di quelli partiti per il ritiro prestagionale a Dinard. Il calciatore in questione è stato sottoposto ad un test nella giornata di ieri dopo aver manifestato dei sintomi influenzali. “Il club ha deciso immediatamente di disinfettare le strutture del Robert-Herbin Sports Center“, ha comunica il club francese attraverso una nota. Leggi su sportface

