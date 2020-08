Repubblica Napoli: croceristi in gita da soli, la Msc li lascia a terra (Di venerdì 21 agosto 2020) Un’intera famiglia si è vista lasciata a tera al molo di Napoli dalla nave da crociera della Msc al suo primo viaggio dopo lo stop imposto per il Covid. Lo riporta Repubblica spiegando che i genitori e la figlia si erano allontanati durante una gita organizzata a Capri, proseguendo da soli e quando si sono presentati al porto di Napoli per risalire sulla nave e proseguire la crociera, si sono visti rifiutare l’imbarco. «Le regole sono ferree, si devono rispettare» hanno risposto dalla società Segna ovviamente un precedente e fa capire quanto siano dure e inderogabili le regole da seguire per i croceristi che non potranno più visitare in autonomia le città toccate, ma esclusivamente con le gite organizzate dalla ... Leggi su ilnapolista

SirDistruggere : È proprio dove l’avrei messa durante l’eruzione del 79 dc. - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Ischia, ricostruzione flop: tre anni dopo le macerie sono ancora lì [di PASQUALE RAICALDO] [aggiornamento delle 07:54] http… - rep_napoli : Arrestata Elvira Zagaria, sorella del boss dei casalesi Michele [aggiornamento delle 08:35] - Franciscktrue : RT @marcimarti17: L'imbecillità spiegata bene Pompei, turista sale sul tetto delle antiche Terme per scattare un selfie - napolista : Repubblica #Napoli: croceristi in gita da soli, la #Msc li lascia a terra Avevano deciso di lasciare il gruppo e v… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Napoli Napoli, partono i tamponi all'aeroporto di Capodichino La Repubblica Crocieristi indisciplinati, gita in solitaria nonostante le misure anti Covid e la Msc li lascia a terra

Le regole erano state spiegate allo sfinimento. Crociera sì, divertimenti, attività a bordo ed escursioni sì, ma libertà assoluta di fare quel si vuole, proprio no. Eppure una famiglia italiana, marit ...

Il focolaio a Roccamonfina e il mini lockdown

Si tratta in pratica di un mini lockdown: «Roccamonfina sembra un paese fantasma – dice il primo cittadino a Repubblica Napoli – la situazione purtroppo è seria. Su circa 4.000 abitanti ci sono al mom ...

Le regole erano state spiegate allo sfinimento. Crociera sì, divertimenti, attività a bordo ed escursioni sì, ma libertà assoluta di fare quel si vuole, proprio no. Eppure una famiglia italiana, marit ...Si tratta in pratica di un mini lockdown: «Roccamonfina sembra un paese fantasma – dice il primo cittadino a Repubblica Napoli – la situazione purtroppo è seria. Su circa 4.000 abitanti ci sono al mom ...