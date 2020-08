Regionali, consegnata la lista Pd: i nomi (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Appena consegnata la lista per il Pd. Per il partito arriva al tribunale di Napoli, Antonio Liguori dipendente storico del partito che da sempre si occupa della verifica di ogni carta e delle proiezioni elettorali per il partito e l’ex consigliere regionale, Antonella Cammardella. Capolista come ormai noto la figlia dell’ex sindaco di Pozzuoli, Giordana Mobilio fortemente voluta da Enzo Figliolia fedelissimo di Vincenzo De Luca. Candidati tutti i consiglieri Regionali dem uscenti, fatta eccezione per Giovanni Chianese. In lista anche l’ex deputato Pd, Massimiliano Manfredi e l’ex parlamentare e sindaco di Afragola, Domenico Tuccillo. Candidato anche l’ex sindaco di Pompei, Pietro Amitrano. I ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Regionali consegnata Regionali Campania 2020, è Ciarambino la prima candidata ufficiale. Del Psi la prima lista... Il Mattino SMART GRADUATION DAY ANCHE NARDÒ CELEBRERÀ I SUOI LAUREATI IN LOCKDOWN

La Regione Puglia ha istituito un premio simbolico per tutti gli studenti pugliesi che si sono laureati in modalità telematica durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Durante i mesi di chiusura del ...

Seggi negli ospedali Covid e mascherine: ecco le elezioni al tempo del contagio

In un decreto legge le regole per le consultazioni di settembre: chi sarà in isolamento voterà dopo richiesta al sindaco VENEZIA. Contrordine, scrutatori. Se due anni fa, per le elezioni Politiche del ...

