PMI, perde slancio la crescita dell’Eurozona (Di venerdì 21 agosto 2020) (Teleborsa) – Ad agosto, la crescita in tutto il settore privato dell’Eurozona ha evidenziato una perdita di slancio della ripresa che ha seguito la recessione collegata alla pandemia da Covid-19. Secondo i dati previsionali del sondaggio PMI, sia l’attività commerciale che le nuove commesse sono cresciute modestamente ed a un ritmo più lento rispetto a luglio. La minore espansione complessiva è dovuta esclusivamente alla debolezza del settore terziario, mentre è stata rilevata un’accelerazione della crescita della produzione manifatturiera. Nel frattempo, le aziende dell’area euro hanno continuato a ridurre la forza lavoro. L’indice Flash del PMI IHS Markit Composito dell’Eurozona di agosto ha registrato 51,6 punti, in calo rispetto al valore di 54,9 rilevato a ... Leggi su quifinanza

