Paura in Calabria, uomo morso da una vipera in Sila: sta bene (Di venerdì 21 agosto 2020) Un uomo di 48 anni, nei giorni scorsi, mentre era intento a dei lavori di sfalcio dell’erba ha accusato improvvisamente un pizzicotto seguito da un leggero bruciore, continuando regolarmente a svolgere la propria attività alla periferia di San Giovanni in Fiore, sulla Sila cosentina. Solo nel pomeriggio ha notato due strani forellini su una gamba, mentre avvertiva un prurito sul piede sottostante. Nel giro di pochi minuti sono state inviate delle foto a Gianluca Congi, che ha riconosciuto quei segni come sospetti e comunque compatibili con un morso di una vipera, consigliando all’uomo, pur senza sintomi particolari, di recarsi immediatamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di San Giovanni in Fiore, cosa che l’uomo ha fatto, venendo sottoposto ... Leggi su meteoweb.eu

Nuovo boom di contagi per il Covid: sono stati 947 nelle ultime 24 ore. Nove i morti. E’ il dato più alto di contagi dal 14 maggio. E ora torna la preoccupazione. Nella settimana 12-18 agosto, rispett ...

Estate di fuoco, solo ieri 119 roghi in tutta la Calabria. Paura a Bisignano e Ricadi

Duro lavoro di prevenzione e intervento dell’AIB di Calabria Verde a causa di centinaia di incendi. A Bisignano le fiamme sono state domate all’alba e il grosso incendio ha impegnato anche due mezzi a ...

