“Ora fate parlare me”. Diletta Leotta, tutta la verità sulla faccenda rosa Zlatan Ibrahimovic (Di venerdì 21 agosto 2020) Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic a quanto pare non avrebbero alcuna love story nascosta. Avevano già sfondato la barriera del suono le notizie che fino a pochissime ore fa aleggiavano sul loro conto. La presunta tresca fra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, era stata lanciata dal magazine Chi, che li avrebbe avvistati una fantomatica cena a porte chiuse, blindatissima, con tanto di bodyguard all’ingresso. Ma non solo. I due infatti sarebbero partiti alla volta della Sardegna, separatamente ma ‘insieme’. Per smentire ciò è scesa in campo la diretta interessata, Diletta Leotta, che chiarisce una volta per tutte la posizione tra lei e Zlatan ... Leggi su caffeinamagazine

