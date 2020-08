Oggi in tv, tutta la programmazione di domenica 23 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Ad un passo dalla fine di agosto, la programmazione Tv predilige ancora telefilm e film, ma per gli appassionati di sport c’è un avvenimento importante: la finale di Champions League. Questa sera in onda sui canali Rai Su Rai 1 torna anche Non dirlo al mio capo con due nuove puntate. Massimo scopre che è stato Enrico a difendere l’uomo che anni prima ha investito e ucciso i suoi genitori. Ma insieme aiuteranno poi Lisa quando viene accusata di spaccio di stupefacenti. Diego deve trovare il coraggio di dire a Lisa una dura verità. Su Rai 2 va in onda Hawaii Five 0 in prima visione Rai con la puntata Paura in galleria. Un tunnel viene fatto crollare per far evadere un trafficante di droga che sta collaborando con le autorità. A seguire andrà in onda una nuova puntata di N.C.I.S. New Orleans dal ... Leggi su thesocialpost

SOLE su tutta l'Italia accompagnato da CALDO INTENSO

Il 27 agosto 2020, alle ore 21, alla Cavea del Parco della Musica di Roma per Auditorium Reloaded, va in scena il “Pink Floyd Legend Day” il concerto-evento dedicato all’universo floydiano. Protagonis ...

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Silvio Berlusconi, pur specificando numerose volte di non avere intenzione di entrare nella maggioranza giallorossa, ha più volte offerto la sua leale collabor ...

