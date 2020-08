Meteo, la fine dell'estate? Temporale e temperature in forte calo, la data del ribaltone (Di venerdì 21 agosto 2020) Caldo africano al capolinea. Secondo 3bMeteo, terminato il penultimo weekend di agosto sarà tempo di temporali che rinfrescheranno anche il Sud Italia dopo l'ondata attesa nel fine settimana sul Nord. Tra lunedì e martedì "una veloce saccatura alimentata da correnti nord-atlantiche transiterà tra il Nordest e il medio basso versante Adriatico della penisola", spiegano gli esperti. Il lunedì sarà ancora un giorno di instabilità tra Nordest ed Emilia Romagna e localmente, ma in forma limitata, su Lombardia e Nordovest. Si registreranno temporali più consistenti e fenomeni localmente forti sull'Appennino su Umbria, Marche e Abruzzo. Al Sud i rovesci arriveranno da martedì e "interesseranno prevalentemente il versante adriatico e le zone interne ... Leggi su liberoquotidiano

biagio4658 : @simoneeli33 Alla fine ci sta, anche chi è nei 10 farà il time attack pomeriggio quindi alla fine la situazione non… - 055firenze : Meteo Toscana, le previsioni del fine settimana #meteo @flash_meteo - fontanabuona : Meteo: fine settimana bello, ma con clima afoso - lucainge_tweet : Meteo: fine settimana bello, ma con clima afoso -

iLMeteo.it

