Messi, adesso l'Inter ci crede Leo ha rotto con il Barcellona (Di venerdì 21 agosto 2020) Messi Interrompe le vacanze per incontrare Koeman e spaventa il Barcellona: “Più fuori che dentro” Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

marcoconterio : ?? ?? #Messi vuole lasciare il #FCBarcelona. Non nel 2021. Adesso. (via @marcelobechler, collega che raccontò l'addio di Neymar al Barca) - Affaritaliani : Messi, adesso l'Inter ci crede Leo rompe col Barcellona - Leo08213382 : @NonConoscoVG Non so se esista un post, che magari mi sono perso, sull'utilità dell'acquisto di Messi. Adesso si di… - Lautaro79772178 : RT @TGol61: Aguilar: 'Il club più tentato di prendere Messi è l'Inter. Il suo proprietario Zhang è ossessionato da tempo da lui, ha i soldi… - FascioMerda : @PandoAnto @AlRobecchi Non avete vergogna, maledetti siete la feccia dell'Italia. Prima avete osannato il capoj eva… -