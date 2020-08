Lo Spezia completa la Serie A, ecco tutte le partecipanti della stagione 2020/21 (Di venerdì 21 agosto 2020) Si è delineata questa sera la nuova Serie A, con la Serie B che ha decretato, mediante la finale playoff, la terza promossa: lo Spezia, per la prima volta nella storia, accede alla massima Serie professionistica italiana, dopo le promozione di ... Leggi su tuttonapoli

