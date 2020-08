Juve e Inter vogliono Dzeko, decisione difficile per la Roma (Di venerdì 21 agosto 2020) Da una parte c'è la volontà di tenere il capitano, un giocatore da oltre 100 gol, un punto di riferimento per lo spogliatoio e i tifosi. Dall'altra c'è la necessità di liberarsi di un ingaggio pesante,... Leggi su gazzetta

GoalItalia : Buongiorno con le prime pagine di oggi: 'Inter, Coppa e Messi', 'Covid, colpite sette squadre', 'Juve-Pogba, chiave… - Gazzetta_it : Calciomercato LIVE - Emerson all'Inter, ci siamo. Eder vuole la Fiorentina - Gazzetta_it : #Roma, dilemma @EdDzeko #Juventus e #Inter bussano, addio o conferma? #calciomercato - marko69596 : RT @Diffidato_: Benzema: Ronaldo mi ha detto che alla Juve si perde tutto. Per me è una nuova sfida, non vedo l’ora di cominciare. #Milan #… - AzrofE : @imokang @g_lascala Le uniche messe meglio sono Juve e Inter...e basta -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Inter Moratti: “Juve ti prendiamo!” Tuttosport Giovanili Nazionali, ecco le date della ripartenza dei campionati: l’Under 17 fa da apripista

Dopo aver eliminato la Juventus, il Real Madrid fa fuori anche l'Inter e accede alle semifinali della Youth League.... Si comincia con l’Under 17 Serie A e B, poi via via tutte le altre. Il Settore Gi ...

Juventus, Dzeko è più vicino. L’agente: “Per ora resta alla Roma, poi si vedrà”

La prossima settimana Fienga vedrà il centravanti e poi Paratici: l'ex attaccante del Manchester City dovrà decidere se lasciare la Capitale. Poi servirà convincere il polacco - informa il quotidiano ...

Dopo aver eliminato la Juventus, il Real Madrid fa fuori anche l'Inter e accede alle semifinali della Youth League.... Si comincia con l’Under 17 Serie A e B, poi via via tutte le altre. Il Settore Gi ...La prossima settimana Fienga vedrà il centravanti e poi Paratici: l'ex attaccante del Manchester City dovrà decidere se lasciare la Capitale. Poi servirà convincere il polacco - informa il quotidiano ...