Indipendentemente dal vaccino, l’Oms dice che dalla pandemia usciremo tra due anni (Di venerdì 21 agosto 2020) C’è sempre l’ombra dell’influenza spagnola del 1917 ad aleggiare sull’attuale pandemia da coronavirus. L’Oms, infatti, continua a prendere come modello la grande epidemia di inizio Novecento per rapportarla all’evoluzione di quella legata al Sars-Cov-2. Con i suoi 22 milioni e 700 mila contagi, la malattia Covid-19 è ancora in piena fase espansiva, ma l’Oms non può ancora dire quando finirà il coronavirus. LEGGI ANCHE > Cosa ha voluto dire l’Oms quando ha affermato che sul coronavirus il peggio deve ancora venire Quando finirà il coronavirus, la previsione dell’Oms O meglio, prova a prendere in considerazione i tempi impiegati dall’epidemia di spagnola per ridurre al minimo il suo impatto sulla popolazione mondiale. In quell’occasione ci vollero due ... Leggi su giornalettismo

giogio_al_cubo : @392_ancellotti Indipendentemente dal perculare i 5?? con un bel NO, penso che in ogni caso voterei NO! - giornalettismo : Il termine di confronto è sempre con la #spagnola di inizio Novecento. La previsione dell'#Oms sulla fine della pa… - Pilgrim1983 : @AUniversale #Salvini è contro la riapertura delle scuole... indipendentemente dal virus. - Stormwatch72 : @tinellissima C'è un errore di sintassi: 'anche se me la sentivo non l'ho fatto perché ho paura del coronavirus'. S… - robert16081969 : @Stron9erAnnA Significa che indipendentemente dal nome della persona dovresti riferirti a lei o lui considerando il… -

Ultime Notizie dalla rete : Indipendentemente dal Diretta di De Luca: "Decisioni assurde del Governo, ci riempiono di ridicolo" Vesuvio Live Il focolaio su un peschereccio che stravolge la guerra al virus

Gli anticorpi neutralizzanti garantiscono davvero l'immunità contro una reinfenzione da Coronavirus? La risposta è sì. Lo conferma uno studio a firma di alcuni ricercatori della University of Washingt ...

Coronavirus, il pericolo arriva dall’estero. Fugatti: “Chiunque rientra in Trentino chieda il tampone”

TRENTO. “Chiunque rientra dall’estero chieda di fare il tampone”, questo l’appello rivolto dal presidente della Pat Maurizio Fugatti ai cittadini che arrivano in Trentino o di rientro dalle vacanze. I ...

Gli anticorpi neutralizzanti garantiscono davvero l'immunità contro una reinfenzione da Coronavirus? La risposta è sì. Lo conferma uno studio a firma di alcuni ricercatori della University of Washingt ...TRENTO. “Chiunque rientra dall’estero chieda di fare il tampone”, questo l’appello rivolto dal presidente della Pat Maurizio Fugatti ai cittadini che arrivano in Trentino o di rientro dalle vacanze. I ...