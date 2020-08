Il focolaio a Roccamonfina e il mini lockdown (Di venerdì 21 agosto 2020) 19 positivi su 4mila abitanti: il focolaio di Coronavirus a Roccamonfina, in provincia di Caserta, preoccupa il sindaco che ha disposto misure drastiche per arginare il contagio: dalla chiusura di tutte le attività con positivi titolari, fino alla sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche a private. Per finire con le mascherine obbligatorie anche all’aperto. Si tratta in pratica di un mini lockdown: «Roccamonfina sembra un paese fantasma – dice il primo cittadino a Repubblica Napoli – la situazione purtroppo è seria. Su circa 4.000 abitanti ci sono al momento 19 positivi. L’Asl sta effettuando un numero enorme di tamponi, con un vero e proprio screening di massa. I test già analizzati fino a ora sono 112, di cui 19 positivi e 93 negativi. A ... Leggi su nextquotidiano

