Iezzo sui giocatori positivi: “Situazione particolare, avrei evitato la vacanza” (Di venerdì 21 agosto 2020) Iezzo sui giocatori positivi al rientro dalla vacanza ha detto che con una situazione così particolare, la vacanza si poteva saltare, lui l'avrebbe evitata. L'articolo Iezzo sui giocatori positivi: “Situazione particolare, avrei evitato la vacanza” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo che è stato interrogato sui contagi di questi giorni nel mondo del calcio: "Sono risaliti un po' i dati, molti giocatori ...