I contagi crescono ancora (+947). Nove i morti (Di venerdì 21 agosto 2020) Continua l’aumento dei casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 947 casi in Italia. I morti sono 9, per un totale di 35427 dall’inizio dell’epidemia. I casi totali salgono quindi a 257.065 (compresi guariti e deceduti).Lombardia tra le regioni più colpite anche oggi: si registrano, infatti, 174 casi e 6 morti. Aumento dei casi anche in Lazio, i nuovi positivi infatti sono 137. Di questi, la metà sono di rientro. I guariti sono 274. Leggi su huffingtonpost

