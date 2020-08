Formula 1 - La Williams venduta a Dorilton Capital (Di venerdì 21 agosto 2020) la fine di unera per la Williams Racing: non sarà più una squadra a conduzione familiare, perché oggi è stata ufficialmente venduta alla società dinvestimenti americana Dorilton Capital.Il marchio resta. Liconico team fondato da Frank Williams e Patrick Head ha dovuto fare i conti con la dura realtà e, a malincuore, è arrivata tre mesi fa la decisione di vendere il team per garantirgli un futuro. arrivato oggi lannuncio ufficiale della vendita a un fondo americano che ha avuto il sostegno unanime del Consiglio dAmministrazione, di cui fa parte anche Sir Frank Williams. La squadra continuerà a utilizzare lo stesso nome per preservare la sua lunga storia.Heritage da salvaguardare. Commentando lacquisizione del team da parte di ... Leggi su quattroruote

