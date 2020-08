Eni e il lungo addio al petrolio (Di venerdì 21 agosto 2020) Meno greggio e più gas. Energie rinnovabili. Rifiuti trasformati in carburanti. Cattura e stoccaggio della CO². Riciclo della plastica. Ecco come sarà il gruppo di San Donato Milanese fra trent'anni. Una rivoluzione a piccoli passi. Come questo: il 4 agosto scorso Eni e Asstra, l'Associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per mettere a punto delle soluzioni per decarbonizzare i trasporti e abbattere le polveri sottili: per esempio studiando l'integrazione tra trasporto pubblico e forme di sharing mobility, o l'uso di biolubrificanti e biocarburanti, fino all'impiego di idrogeno come carburante alternativo. Il giorno prima, il 3 agosto, Versalis (società capofila delle attività chimiche dell'Eni) e Forever Plast, azienda italiana leader a livello europeo nel settore del ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Eni lungo Eni e il lungo addio al petrolio Panorama Eni, altra stretta degli Stati Uniti sul petrolio venezuelano

Ulteriore stretta degli Stati Uniti sul petrolio venezuelano. Secondo quanto hanno detto ieri sera all'agenzia Reuters due fonti, l'amministrazione Trump sta valutando la scadenza di ottobre per porre ...

Eni, ulteriore stretta degli Stati Uniti sul petrolio venezuelano

Ulteriore stretta degli Stati Uniti sul petrolio venezuelano. Secondo quanto hanno detto ieri sera all'agenzia Reuters due fonti, l'amministrazione Trump sta valutando la scadenza di ottobre per porre ...

Ulteriore stretta degli Stati Uniti sul petrolio venezuelano. Secondo quanto hanno detto ieri sera all'agenzia Reuters due fonti, l'amministrazione Trump sta valutando la scadenza di ottobre per porre ...Ulteriore stretta degli Stati Uniti sul petrolio venezuelano. Secondo quanto hanno detto ieri sera all'agenzia Reuters due fonti, l'amministrazione Trump sta valutando la scadenza di ottobre per porre ...