Elisa Isoardi riparte da Raimondo Todaro (Di venerdì 21 agosto 2020) Parte sabato 12 settembre la nuova avventura televisiva di Elisa Isoardi, rimasta orfana della Prova del cuoco. Ad affiancare la conduttrice televisiva nella gara di ballo più famosa della tv, sarà un ballerino super conosciuto, Raimondo Todaro. Giovane e paziente, ma anche molto deciso, Todaro aiuterà la bella Elisa a imparare i passi giusti per arrivare in finale. Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, quest'anno vedrà in gara anche Alessandra Mussolini, Lina Sastri, Ninetto Davoli, Costantino della Gherardesca, Rosalinda Celentano, Tullio Solenghi, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Daniele Scardina. Leggi su iltempo

