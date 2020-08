E’ già Natale per Dolly Parton. In anteprima oggi il disco a tema, con la canzone “Mary did you know?” (Di venerdì 21 agosto 2020) Per molte star la quarantena è stato un periodo lavorativamente intenso e anche la diva assoluta del country americano Dolly Parton non è stata con le mani in mano. Il suo primo album a tema natalizio dal titolo “A Holly Dolly Christmas” in uscita il 2 ottobre 2020 e realizzato con la collaborazione di Miley Cyrus e Michael Bublé, viene lanciato oggi con la preview della canzone “Mary did you know?”. View this post on Instagram I got very emotional recording "Mary, Did You Know?” It’s the sweetest song about beautiful things being born out of unexpected situations and that’s a message we all need to hear now more than ever. Hear my heartfelt version of #MaryDidYouKnow off of my ... Leggi su iodonna

