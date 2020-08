Democratici e Progressisti con De Luca, completata la lista: c’è Donato Cifrodelli (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – completata la lista “Democratici e Progressisti con De Luca“. L’annuncio arriva da Francesco Todisco ispiratore della lista a sostegno del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “lista completata. Forte, competitiva, motivata e appassionata. Con Donato Cifrodelli, già vicesindaco di Caposele e attuale consigliere comunale, diamo rappresentanza a un pezzo importante d’Irpinia, quello dell’Alto Sele che ha potenzialità rilevanti e questioni delicate da affrontare. Con Maria Teresa Cipriano, Nadia Santamaria e il sottoscritto si completa una squadra che si muoverà con lealtà, senso di ... Leggi su anteprima24

