Covid-19: sono più giovani e meno gravi, ma i contagi aumentano in fretta (Di venerdì 21 agosto 2020) Ci sono 1077 focolai attivi in Italia e i casi sono in aumento, ma l’indice Rt, quello che calcola la contagiosità è sotto la soglia di 1, a 0,83. È questo raccontano i dati del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità sull’andamento dei contagi da Covid-19 nelle prime settimane di agosto, quelle delle vacanze, compresa quella di Ferragosto. Leggi su vanityfair

