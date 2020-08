Coronavirus, la versione di Massimo Boldi: «I potenti vogliono terrorizzarci e tapparci la bocca con le mascherine» (Di venerdì 21 agosto 2020) Tra gli sfoghi social del periodo pandemia, arriva anche quello dell’attore Massimo Boldi che nel suo ultimo post su Facebook ha proposto una lettura nuova del periodo che stiamo vivendo. L’attore si è schierato contro i potenti della terra che «vogliono terrorizzare il mondo ancor di più» e tappare la bocca delle persone «con mascherine da Pecos Bill». Una visione complottista di un mondo «che non va per niente bene» in cui i potenti agirebbero seminando un terrorismo non corrispondente alla realtà, «non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, Monti, regioni, stati». Pazienza e coraggio le soluzioni ... Leggi su open.online

Quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus, abbiamo imparato a convivere con le mascherine, diventate indispensabili per evitare la diffusione del Covid-19. Da strumento di contenimento ad accesso

