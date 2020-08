Coronavirus, Fontana: “Dobbiamo essere pronti a un eventuale rigurgito dell’epidemia. In questi giorni numeri che non lasciano tranquilli” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Dobbiamo cercare di essere pronti a ogni tipo di ogni tipo di eventuale rigurgito di questa maledetta epidemia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un incontro, a cui il governatore ha partecipato in videoconferenza, al Meeting Cl di Rimini. “In questi giorni si stanno vedendo numeri che non lasciano del tutto tranquilli, anche se credo che sia una situazione che deriva dall’importazione di virus che provengono da lontano. Dobbiamo tenerla sotto controllo, quindi il lavoro di monitoraggio territoriale al quale i nostri tecnici stanno dedicando grandissima attenzione è fondamentale per individuare e circoscrivere i focolai”. Poi sul tema della riaperture ... Leggi su ilfattoquotidiano

