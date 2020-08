Ciclismo, Tricolore crono donne, Longo Borghini fa poker (Di venerdì 21 agosto 2020) Quarto titolo italiano contro il tempo in carriera per Elisa Longo Borghini nella prove d'apertura dei Tricolori 2020 organizzati da Filippo Pozzato in Veneto. La piemontese della Trek Segafredo, 28 ... Leggi su gazzetta

infoitsport : Ciclismo, campionati italiani cronometro 2020: Ganna e Affini si contendono il tricolore - sportface2016 : #ciclismo, i risultati della cronometro femminile dei Campionati Italiani 2020: Elisa #LongoBorghini conquista il s… - TerrinoniL : Ciclismo, Tricolore crono: Affini prova a insidiare il trono di Ganna - DanielaIsetti1 : RT @Federciclismo: #Repost pmgsportlive (with @report.for.insta) ... ???? È tempo di assegnare il #tricolore! ???? Su pmgsportlive torna il gra… - WorldUci : Oggi si assegna la maglia tricolore della specialità cronometro. #ciclismo #campionatiitaliani #ciclismoworldtour -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Tricolore Ciclismo, un fine settimana per la maglia tricolore Il Secolo XIX Tricolori di ciclismo al via, si scala la mitica “Rosina”. Oggi doppio start con le crono

Scatta dal cuore di Bassano del Grappa la corsa al tricolore di ciclismo su strada 2020. Un week end in cui i migliori corridori italiano si affronteranno sulla strade del Vicentino e del Padovano, tr ...

Trionfo di Milan a Camerata Picena Tra gli allievi successo di Amati

Partecipazione record alla seconda edizione della Coppa Crono Garofoli Porte. Si sono presentati in 198 alla partenza delle cronometro pre-Campionato europeo organizzate dal Pedale Chiaravallese grazi ...

Scatta dal cuore di Bassano del Grappa la corsa al tricolore di ciclismo su strada 2020. Un week end in cui i migliori corridori italiano si affronteranno sulla strade del Vicentino e del Padovano, tr ...Partecipazione record alla seconda edizione della Coppa Crono Garofoli Porte. Si sono presentati in 198 alla partenza delle cronometro pre-Campionato europeo organizzate dal Pedale Chiaravallese grazi ...