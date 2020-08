Amedeo Grieco di Pio e Amedeo, primo compleanno senza la mamma: ‘Mi sono chiuso in bagno e ho pianto’ (Di venerdì 21 agosto 2020) Un compleanno dolceamaro per Amedeo Grieco. La metà del duo comico Pio e Amedeo il 20 agosto ha spento 37 candeline, ma questa volta la festa è inevitabilmente attraversata da un velo di tristezza dovuto al ricordo della madre morta nel mese di giugno a soli 57 anni. Grieco le dedica un lungo post dal quale traspare tutto il dolore che è ancora forte dentro di lui e che probabilmente non lo abbandonerà mai: “E da ieri sono 37! Ogni anno, il 20 agosto, traccio una linea immaginaria nel mio percorso e do un’occhiata indietro… ma quest’anno no, mi sono solo chiuso in bagno piu volte e ho pianto, come faccio da 2 mesi, ascoltando un tuo ... Leggi su tvzap.kataweb

