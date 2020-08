Alexei Navalny, i medici: “Nessun veleno rilevato nel sangue. Trasferimento? Troppo presto, è instabile” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Nessun veleno” è stato rilevato nel sangue di Alexei Navalny, il blogger ed oppositore russo ricoverato in coma ad Omsk, che secondo i suoi sostenitori sarebbe stato avvelenato. Lo afferma Anatoly Kalinichenko, vicedirettore dell’ospedale durante un bollettino. L’attivista, ricoverato in terapia intensiva, su decisione dei medici “non sarà trasferito all’estero a causa del suo stato di salute instabile”. L'articolo Alexei Navalny, i medici: “Nessun veleno rilevato nel sangue. Trasferimento? Troppo presto, è instabile” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

