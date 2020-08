A Caracas c’è una spa ispirata a 2001: Odissea nello spazio (Di venerdì 21 agosto 2020) 2020: Odissea nel benessere. Verrebbe da rileggere così il titolo del film cult del 1968 2001: Odissea nello spazio, guardando le fotografie di un centro benessere di Caracas che riprende, nel design, proprio le atmosfere fantascientifiche del capolavoro di Stanley Kubrick (trovate le immagini nella gallery). Il progetto si chiama, giustamente, 2020: A Spa Odyssey ed è stato creato dallo studio Atelier Caracas in una zona molto trafficata della capitale del Venezuela. La richiesta, spiegano gli architetti sul loro sito, era di progettare qualcosa fuori dal mondo. Lo spazio è stato, di conseguenza, l’approdo più ovvio. A Caracas c’è una spa ispirata ... Leggi su wired

MilanoCitExpo : A Caracas c’è una spa ispirata a 2001: Odissea nello spazio #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - iStex46 : @caracas_vok @Fede_Spera86 @NoNameAgency_ @giapac88 Veramente se vai sul profilo verificato di benzema c’è il video e si vede bene - caracas_vok : Si sono messi in sciopero tutti i ripetitori per non funzionare allo stesso tempo o c’è dell’altro? Grazie - caracas_vok : @VodafoneIT Buonasera è da questa mattina che a Monasterace (RC) non c’è campo con la vostra rete. Contattato il se… - ADV58WORDL : #IoVotoNO Li voglio pagare per poi poterli prendere a calci nel culo o buttarli nei cassonetti della spazza se pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Caracas c’è