Zoomarine chiuso per 5 giorni: violava le norme contro il Covid (Di giovedì 20 agosto 2020) Il parco acquatico Zoomarine dovrà rimanere chiuso per 5 giorni: ha violato le norme di prevenzione del coronavirus. Il parco acquatico Zoomarine a Pomezia, nel Lazio, rimarrà chiuso per 5 giorni. La motivazione è piuttosto seria: il comune infatti ha contestato ai gestori del parco molte violazioni delle norme di prevenzione del coronavirus. Le violazioni avvenivano soprattutto nell’arena dove hanno luogo gli spettacoli dei delfini. Molti turisti nei giorni scorsi hanno pubblicato foto in cui si vede chiaramente che l’organizzazione del parco acquatico non ha riorganizzato i posti per garantire il distanziamento sociale. L’ordinanza entrerà in vigore il prossimo 24 agosto, come si legge nel ... Leggi su bloglive

