Una sirena a Parigi, la recensione: storia di un amore impossibile sulle rive della Senna (Di giovedì 20 agosto 2020) La recensione di Una sirena a Parigi: Mathias Malzieu affonda le mani nell'universo magico per rendere omaggio agli amori travolgenti e impossibili nel suo nuovo film in uscita il 20 agosto 2020. Dopo La meccanica del cuore, Mathias Malzieu compie di nuovo il salto dalla letteratura al cinema, portando sul grande schermo (questa volta anche italiano) il suo nuovo romanzo; lo fa non più ricorrendo alle tecniche d'animazione ma utilizzando attori in carne e ossa. Come vedremo nella nostra recensione di Una sirena a Parigi, il film si rifà alla corrente del realismo magico, dove tutto è assolutamente ordinario e plausibile e l'ingrediente fantastico (in questo caso la sirena) svolge il ruolo di elemento di rottura per spalancare le porte a un universo ... Leggi su movieplayer

