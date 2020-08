Torna dalla Sardegna e va al mare a Terracina, ma è positiva al Covid: sgomberato stabilimento (Di giovedì 20 agosto 2020) Rientra da una vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna, va al mare a Terracina ma è positiva al Covid-19. Ancora non sapeva di essere stata contagiata, la 24enne che nei giorni scorsi ha frequentato lo stabilimento balneare della cittadina laziale “Lido Enea”, ora sgomberato e chiuso preventivamente per consentire la sanificazione. A riportare la notizia è il quotidiano locale Latina Oggi, che ricorda:Sul caso, però, si invita a mantenere la calma: come già accaduto in provincia, ora si provvederà al tracking dei contatti della giovane e delle presenze in spiaggia nel giorno in cui la 24enne era ospite dello stabilimento.L’Asl di Latina fa sapere che, al fine di evitare possibili nuove ondate di ... Leggi su huffingtonpost

