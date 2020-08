Sui giovani non bisogna più perdere tempo (Di giovedì 20 agosto 2020) L’intervento del Dr. Draghi al meeting amicizia a Rimini è stato come uno squarcio di luce nel buio della politica italiana. Lucido e straordinariamente abile nella comunicazione come sempre Draghi non ha esplicitamente preso posizione ma ha, tra le righe, reso evidente la modestia del nostro esecutivo che si occupa dei 600 euro di 3 o 5 pezzenti in parlamento, delle discoteche, dei banchi a rotelle che non arriveranno mai e non vede dietro l’angolo il dramma dei nostri giovani. Cosa ha portato il Covid ai nostri giovani? Innanzitutto 300 miliardi di debiti che come evidenziato dai calcoli (per me ancora un po’ ottimistici) dell’Osservatorio conti pubblici di Carlo Cottarelli sono il maggiore debito tra la fine del 2021 e la fine del 2019 ante Covid. Questi debiti dovranno essere ripagati dai giovani e ... Leggi su nicolaporro

MILANO. Fa caldo ma sembra dicembre, quando si sapeva che c’era il virus e si pensava che ci risparmiasse. Non sono bastati 35 mila 412 decessi e 255 mila 278 contagi a far cambiare idea ai tanti, ai ...

"Non siamo messi male come Francia e Spagna ma così non va bene. Dobbiamo continuare la sorveglianza attiva, è fondamentale per tenerci fuori dai guai. Bisogna aumentare il numero dei tamponi sui casi ...

