Steve Bannon è stato arrestato per frode (Di giovedì 20 agosto 2020) Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump e consulente globale del mondo nazionalista, è stato arrestato per frode. Bannon è accusato dalle autorità di New York insieme ad altre tre persone di aver rubato i soldi della campagna di raccolta fondi “We Build The Wall”. «Hanno frodato centinaia di migliaia di finanziatori capitalizzando sul loro interesse a finanziare la costruzione del muro al confine con il Messico e sotto la falsa pretesa che i fondi sarebbero stati spesi per la costruzione», denunciano le autorità di New York. «Non solo hanno mentito ai finanziatori» della campagna ma «li hanno truffati nascondendo» l’uso reale dei fondi, molti dei quali andati a finanziare il loro stile di ... Leggi su linkiesta

