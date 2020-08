Stati Uniti, Steve Bannon è stato arrestato per frode (Di giovedì 20 agosto 2020) Steva Bannon, 66 anni, ex stratega della campagna elettorale del presidente Donald Trump, è stato formalmente incriminato per frode dalla procura federale di New York. È accusato di essersi ‘intascato’ centinaia di migliaia di dollari ottenuti dalla campagna online We build the wall, una raccolta fondi (da 25 milioni di dollari) a sostegno della costruzione del muro anti-migranti al confine con il Messico. Secondo la procura, l’ideologo del sovranismo made in Usa insieme a tre soci avrebbe “escogitato una truffa a danno di moltissimi donatori”, nascondendo l’uso effettivo dei fondi, spesso utilizzati per spese personali. Mario Bonito L'articolo Stati Uniti, Steve Bannon è stato ... Leggi su italiasera

RaiNews : Durissimo l'ex presidente degli Stati Uniti: 'Trump è un incapace' #Obama - ilpost : Il servizio postale degli Stati Uniti ha sospeso le riforme che avrebbero ostacolato il voto per posta - ilpost : Gli Stati Uniti trivelleranno una grande area protetta dell’Alaska - skzbestboys_ : RT @strinjimikook: taehyung quando la bighit comunica ai ragazzi che dovranno andare negli stati uniti - MillyBcc : RT @tgjwsite: ??? Circa 1.000 tornado colpiscono gli Stati Uniti ogni anno,con velocità del vento che può raggiungere i 300 km all'ora. Un t… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Stati Uniti a caccia di Ufo: task force al Pentagono dopo ultimi tre avvistamenti Il Messaggero TENNIS: CORONAVIRUS. PELLA E DELLIEN ESCLUSI DA TORNEO NEW YORK

NEW YORK (STATI UNITI) - L'argentino Guido Pella, numero 35 del mondo, e il boliviano Hugo Dellien, 94, sono stati esclusi dal Western&Southern Open e messi in quarantena. Sarebbe a questo punto a ...

Boxe, De La Hoya conferma: "E' vero, tornerò sul ring"

ROMA - Non solo Mike Tyson. Un altro mito del ring sta meditando il ritorno sul ring: "Le voci sono vere, ho intenzione di iniziare gli incontri di allenamento nelle prossime settimane". Oscar De La H ...

