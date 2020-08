Scuola, Arcuri: “Il 14 settembre riusciremo a riaprire in sicurezza. Il virus non è mai andato via, ora serve responsabilità” (Di giovedì 20 agosto 2020) La riapertura delle scuole è necessarie per il ritorno collettivo alla normalità, ma è necessario che sia accompagnato ad un accettabile livello di sicurezza. L’obiettivo è troppo importante per dividersi in beghe dialettiche”. Lo ha detto il Commissario alla riapertura delle scuole e commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri al ‘Meeting di Rimini’. Arcuri ha poi lanciato un appello ai giovani: “Per conservare la libertà ci vuole responsabilità perché il virus non è mai andato via e sarà finita solo quando il vaccino sarà somministrato a tutti”. L'articolo Scuola, Arcuri: “Il 14 settembre ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il giorno dopo l’attesa riunione del Comitato tecnico scientifico sul protocollo di sicurezza da attuare a scuola per impedire la diffusione del Covid, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina forni ...

“Non ho mai detto che la riapertura delle scuole e le elezioni sono a rischio in Italia. Le scuole riapriranno e si sta facendo di tutto per riaprirle in sicurezza. Parlavo di altri Paesi dove la curv ...

