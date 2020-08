Schianto in autostrada a pochi chilometri da Massafra: 4 feriti (Di giovedì 20 agosto 2020) Massafra - Un pauroso incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, ha coinvolto una pattuglia della Polizia Stradale e un suv in autostrada, pochi chilometri dopo il casello di Massafra. Lo Schianto è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Schianto in autostrada a pochi chilometri da Massafra: 4 feriti - LaGazzettaWeb : Schianto in autostrada a pochi chilometri da Massafra: 4 feriti - seidimassafra : a href=httpswww.canale85.itmassafra-ta-schianto-in-autostrada-coinvolta-auto-polizia target=_blankMassafra (Ta) | S… - BlunoteWeb : #Massafra: Schianto in autostrada, coinvolta auto #Polizia - InFoDifesa : Schianto in autostrada, coinvolta auto #Polizia: 4 feriti - -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto autostrada Schianto in autostrada a pochi chilometri da Massafra: 4 feriti La Gazzetta del Mezzogiorno Incidente sulla Torino-Milano: muore una donna, grave un ragazzino di 13 anni

Incidente mortale questa mattina poco prima delle 11 sull’autostrada Torino-Milano, all’altezza del comune di Santhià in direzione Torino. A perdere la vita una donna. Un furgone ha tamponato un’auto ...

Schianto in autostrada a pochi chilometri da Massafra: 4 feriti

MASSAFRA - Un pauroso incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, ha coinvolto una pattuglia della Polizia Stradale e un suv in autostrada, pochi chilometri dopo il casello di Massafra. Lo schianto è avv ...

Incidente mortale questa mattina poco prima delle 11 sull’autostrada Torino-Milano, all’altezza del comune di Santhià in direzione Torino. A perdere la vita una donna. Un furgone ha tamponato un’auto ...MASSAFRA - Un pauroso incidente, nel tardo pomeriggio di ieri, ha coinvolto una pattuglia della Polizia Stradale e un suv in autostrada, pochi chilometri dopo il casello di Massafra. Lo schianto è avv ...